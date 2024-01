Von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt

Ein Theaterstück von Hannes Stöhr

Mit MARLENE DIETRICH

und Josef von Sternberg, Friedrich Hollaender, Carl Laemmle, Emil Jannings, Jean Gabin, James Gavin, Mercedes de Acosta, Claire Waldoff, Lola Lola, Erich Maria Remarque, Erik Charell, Margo Lion, Billy Wilder, Gary Cooper, John Wayne, Fritz Lang, James Stewart, Greta Garbo,Édith Piaf, Lotte, Mathilde, Wolfgang, Bernd und Luke u.v.a…

Die Berliner Regisseurin Lotte (Linda Schlepps) möchte mit ihrer Tingeltangel-Theatergruppe „Marlene in Hollywood“ inszenieren. In der Hauptrolle Marlene glänzt ihre geheimnisvolle Freundin Mathilde (Kathrin Kestler). Wolfgang (Wolfram Karrer), Bernd (Berthold Biesinger) und Luke (Luca Zahn) spielen die vielen Männer in Marlenes Leben, begleiten mit Musik und Chuzpe.

Das neue Stück von Hannes Stöhr feiert auf tragikomische Weise die große Filmdiva Marlene Dietrich, die ihre Liebe zu Frauen und Männern zelebrierte. Marlene provozierte und verzauberte mit ihren Auftritten die ganze Welt. Im Exil unter Palmen engagierte sich „Die Dietrich“ für Geflüchtete nach Los Angeles, welches zu „Weimar on the Pacific“ wird. Rollenangebote der Nazis lehnte der Weltstar Marlene kategorisch ab. Im zweiten Weltkrieg singt „Captain Dietrich“ für die Soldaten der Alliierten. Mit Neugier und Humor tauchen wir ein in die Filmwelt der 30er-40er Jahre und die Musik dieser aufgewühlten Zeit.