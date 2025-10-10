Von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ein Theaterstück von Hannes Stöhr.

Die Berliner Regisseurin Lotte (Linda Schlepps) möchte mit ihrer Tingeltangel-Theatergruppe „Marlene in Hollywood“ inszenieren. Die Hauptrolle der Marlene soll ihre geheimnisvolle Freundin Mathilde (Kathrin Kestler) übernehmen. Wolfgang (Cornelius Nieden), Bernd (Berthold Biesinger) und Luke (Luca Zahn) begeben sich in die Rollen der vielen Männer und Frauen, der Weggefährten und -gefährtinnen wie Josef von Sternberg, Friedrich Hollaender, Carl Laemmle, Emil Jannings, Jean Gabin, James Gavin, Mercedes de Acosta, Claire Waldoff, Lola Lola, Erich Maria Remarque, Erik Charell, Margo Lion, Billy Wilder, Gary Cooper, John Wayne, Fritz Lang, James Stewart, Greta Garbo, Édith Piaf und David Bowie.

Das dokumentarische Stück von Hannes Stöhr beleuchtet die große Filmdiva Marlene Dietrich, die ihre Liebe zu Frauen und Männern zelebrierte. Marlene provozierte und verzauberte mit ihren Auftritten die ganze Welt. Im Exil unter Palmen engagierte sich „Die Dietrich“ für Geflüchtete nach Los Angeles, welches zu „Weimar on the Pacific“ wird. Rollenangebote der Nazis lehnte der Weltstar Marlene kategorisch ab. Im zweiten Weltkrieg singt „Captain Dietrich“ für die Soldaten der Alliierten. Zusammen mit der Berliner Tingeltangel-Theatergruppe laden wir Sie ein zu einer Zeitreise durch die Musik- und Filmwelt Marlenes und die aufgewühlten 30er und 40er-Jahre.