Marlene - The Concert Of Her Life

Wenn Chris Kolonko in die Rolle Marlene Dietrichs schlüpft, wird eine Legende zum Leben erweckt. In „The Concert Of Her Life“ schafft der bekannte Verwandlungskünstler, begleitet von Chris Gall und Orchester, ein visuelles Gesamtkunstwerk.

Wie kein anderer singt sich der bekannte Verwandlungskünstler von einer Lebenssituation „der Dietrich“ zur nächsten, wechselt vor den Augen des Publikums Kostüme und Charaktere und erzählt, mal mit Augenzwinkern, mal nachdenklich von einer Frau, deren Leben kein Drehbuch hätte besser schreiben können. Einer Frau, die weltberühmt war, verstoßen und geliebt wurde, und am Ende allein von der Bühne des Lebens ging, um die letzten Jahre in Einsamkeit zu verbringen.

Dass hinter dieser Illusion ein Mann steckt, ist jedoch bereits nach wenigen Minuten Nebensache. Die Münchner TZ schrieb einmal: „Die schönste Frau Münchens ist ein Mann“. Und jetzt spielt diese „Frau“ die berühmteste Show- und Filmlegende, die Deutschland je hervorgebracht hat.

Wer mit Marlene groß geworden ist, darf so in schönen Erinnerungen an große Konzerte, unzählige Kinoauftritte und glamouröse Zeiten schwelgen. Und wer mit dem deutschen Star bisher nicht in Berührung kam, wird ihrem Zauber nach diesem Abend verfallen sein.