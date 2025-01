Haydn, Beethoven & Debussy

Dass die Kammermusik immer mehr begeistertes Publikum findet, liegt daran, dass ihre Protagonisten sich mit großer Lust und auch Mut ans Abstauben gewagt haben!

So auch das Marmen Quartet aus London: der Quartett-Urvater Haydn ebenso wie Beethoven und Debussy erscheinen nach der Abreibung begeisternd frisch, bestens ausbalanciert und in transparentem Klang-Gewand auf der akustischen Bühne. So darf man bis tief ins Geäst der Kompositionen hineinlauschen und deren Struktur erfühlen und erforschen. Das freut das Hirn wie auch das Herz!