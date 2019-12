Marmor, Stein und Eisen bricht... Was die Liebe stärkt

Forschungen zufolge gibt es jede Menge Verhaltensweisen, die dazu beitragen, dass Paare zufrieden sind.

Es verbindet sie eine tiefe Freundschaft und sie erweitern ständig ihr Wissen übereinander, selbst wenn sie sich schon lange kennen. Auch überwiegen positive Äußerungen bei ihnen deutlich gegenüber kritischen Bemerkungen. Doch wie können Paare von diesen und anderen Ergebnissen profitieren? Und wie ist eine stressfreie Umsetzung im Alltag machbar?

Am 12. Februar findet um 19:00 Uhr zu diesem Thema ein Vortrag in der Stadtbibliothek Sindelfingen statt. Dabei stellt die Paartherapeutin Jutta Nester-Siepe einige Möglichkeiten zur Stärkung der Beziehung vor und regt die Teilnehmer mit Fragen dazu an, ihre eigene Situation in den Blick zu nehmen.