Farbig, faszinierend, orientalisch. Die neue Live-Multivision.

„Marokko erfährst du in einer spannenden Vielfalt: Es ist voll leuchtender Farben, von ganz eigenem Licht zum Leben erweckt. Es fasziniert durch Gastfreundschaft und Ursprünglichkeit und du machst einen Schritt in den alten Orient, auf dem Bazar in Marrakesch und Fes, du bist zu Gast bei den Wanderhirten am Rande der Wüste.

Du erlebst das tief verschneite Atlas Gebirge neben der Romantik blühender Bergtäler. Goldene Dünen tauchen inmitten einer Wüste von bizarrer Schönheit auf. Über die atemraubende Brandung des Atlantiks hinweg, beobachtest du die Begegnung von Wüste und Meer.“

Reiner und Karin Harscher waren die letzten 6 Jahre mit Geländewagen, Wohnmobilen und zu Fuß in Marokko unterwegs. Reiner Harscher, Fotograf, Filmemacher und Weltreisender mit der Kamera taucht mit seinen Bildern und Filmen auf malerische Art in Natur, Kultur und Traditionen des Landes ein.