Marokkos Süden mit der Fotografin Bettina Meister

Marokko, ein Land zwischen Orient und Europa. So nah, und doch so fern. Bettina Meister zaubert in ihre Bilder nicht nur die Seele dieses wundervollen Landes, sondern insbesondere die der Menschen. Bei ihrem Vortrag am 23.05.2023 um 19 Uhr in der Galerie Nieser in Stuttgart zeigt sie den Süden Marokkos in Bildern. Als Top-Speakerin erzählt die Fotografin in spannenden und emotionalen Geschichten, was sie vor Ort erlebte.

Von Marrakesch geht es über das Gebirge des Hohen Atlas bis in die Sahara-Wüste und zurück. Faszinierende Landschaften, quirlige Städte und Einblicke in das Leben der Marokkaner:innen gilt es zu entdecken.

Wer durch das Event Lust auf Marokko bekommt, der kann im September mit Bettina Meister auf Fotoreise nach Marokko. Im Fotoworkshop Master Class Marokko lernen die Teilnehmer:innen behutsam mit Available Light (natürlichem Licht) umzugehen. Denn sie sollen die Seele des Landes einfangen und auf ihren Bildern bewahren.

Von der Morgendämmerung über die harten Licht-Schatten-Verhältnissen zur Mittagszeit, bis hin zum weichen Abendlicht und zur Dunkelheit wird alles dabei sein. Und immer mit Respekt der Natur und den Menschen gegenüber.

Mit ihren Fotoworkshops unterstützt die Fotografin Menschen in Marokko. Die Teilnehmer:innen dürfen und sollen alte Kleidung und Schuhe mitbringen, die die Fotografin vor Ort persönlich an hilfsbedürftige Menschen geben kann.

Termin: Dienstag, 23.05.2023,19:00-20:30 Uhr Veranstaltungsort: Galerie Nieser, Große Falterstrasse 31/3, 70597 Stuttgart-Degerloch Eintritt frei, Spenden für guten Zweck möglich