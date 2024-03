Marotte Figurentheater | Kindertheater | Das kleine Gespenst

Marotte-Tournee-Ensemble Karlsruhe spielt: Das kleine Gespenst

Fr., 26.4.24 15 Uhr und 16.30 Uhr

Geeignet für Kinder von 4 (Mindestalter)-9 Jahren

Karten zu 8 € im Vorverkauf in der Buchhandlung Zimmermann in Nürtingen und Kirchheim und an der Tageskasse

Das kleine Gespenst ist ein harmloses, kleines Schlossgespenst, das seit uralten Zeiten auf Burg Eulenstein haust. Tagsüber schläft es in einer schweren, eisenbeschlagenen Truhe aus Eichenholz auf dem Dachboden und um Punkt zwölf, wenn die Rathausuhr Mitternacht schlägt, wacht es auf und fängt an zu spuken. Doch nachts ist alles grau und schwarz und schrecklich langweilig noch dazu. Wie gerne würde das kleine Gespenst die Welt einmal bei Tageslicht sehen! Und dann passiert tatsächlich ein kleines Wunder und das kleine Gespenst erwacht beim ersten Sonnenstrahl…

Was es da alles erlebt und was für einen Trubel es verursacht, das zeigt das marotte-Tournee-Ensemble Karlsruhe in einer lustigen, begeisternden Aufführung des bekannten Kinderbuchklassikers von Otfried Preußler.