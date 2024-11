marotte Figurentheater: „Der kleine König feiert Weihnachten“

Weihnachten steht vor der Tür. Der kleine König kann es kaum erwarten, bis er das letzte Türchen vom Adventskalender öffnen darf. Doch bis dahin gibt es noch viel zu tun: Plätzchen backen, Plätzchen im passenden Versteck in Sicherheit bringen, damit an Weihnachten noch welche da sind, nicht so wie im letzten Jahr, als alle schon aufgefuttert waren, Weihnachtsbaum schmücken, Geschenke einwickeln, rodeln. Rodeln? Dann ist es endlich soweit. Das lange Warten hat endlich ein Ende. Dieses Mal wird der Heilige Abend ein ganz besonderes Fest. Fröhliche Weihnachten, kleiner König!

Regisseur Thomas Hänsel vom Karlsruher marotte Figurentheater hat nach den Geschichten von Hedwig Munck den kleinen König bühnenreif in Szene gesetzt. Mit von der Partie im Weihnachtsstück sind natürlich Lieblingspferd Grete, Eichhörnchen Buschel, Hund Wuff, Katze Tiger und Vögelchen Pieps, die Bühnenbildner Mattias Hänsel originalgetreu nach den Büchern entwarf und gestaltete. Schauspieler Carsten Dittrich entführt uns an diesem Nachmittag in die Welt des kleinen Königs.

Für alle, die Weihnachten nicht mehr erwarten können, ab 3 Jahren