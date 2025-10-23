marotte-Theater Karlsruhe "Das kleine Gespenst"

Ein lustiger, gespenstischer Spaß nach dem Kinderbuch von Otfried Preußler. Für Kinder ab 4 Jahre.

Das kleine Gespenst wohnt seit uralten Zeiten hoch oben auf Burg Eulenstein. Jede Nacht, Punkt Mitternacht, spukt es durch die dunklen Gänge. Aber insgeheim hat das kleine Gespenst einen großen Wunsch: Es möchte einmal die Welt bei Tageslicht sehen! Durch einen unglücklichen Zufall geht dieser Wunsch plötzlich in Erfüllung. Mit neugierigen Augen erkundet es die Welt bei Tageslicht und sorgt dabei für riesengroßen Wirbel!