MarquardtFest in Plochingen

Seit vielen Jahren ist es Tradition in Plochingen: am zweiten Juliwochenende wird das Marquardtfest gefeiert – in diesem Jahr vom Freitag, dem 12. bis zum Sonntag, dem 14. Juli, veranstaltet wie immer vom Arbeitskreis Plochinger Vereine in Zusammenarbeit mit der Stadt Plochingen.

Wie der Name schon erahnen lässt, ist das alljährliche Vereinsfest Plochingens Gönner Marquardt von Randeck gewidmet. Das Festwochenende beginnt am Freitagabend mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Frank Buß und anschließend mit der „KultNight“ am Marktplatz: auf der Marktplatzbühne gibt es dann Feststimmung pur mit der beliebten Band Flippmanns. Zeitgleich verwandeln Lokalverbot und Fräulein Tonspur die Bühne auf dem Fischbrunnenplatz zum „RockPodium“.

Am Samstag gibt es auf der Marktplatzbühne ein Warm-up mit der Tanzschule Taplo und anschließend lassen ALARM bei der „MarquardtGaudi“ die Party steigen. Auf dem Fischbrunnenplatz dürfen sich die Besucher auf Strahler70 und die „OldieNight“ freuen. Am Sonntag findet auf dem Marktplatz ein Ökumenischer Gottesdienst statt. Danach beginnt das Fest unter dem Motto „Bunter Tag der Vereine“. Für die kleinen Besucher ist auch einiges geboten: Kinder- und Jugendflohmarkt, Spielstraße, Kinderschminken, uvm.

Unterhaltung und Musik pur gibt es auf der Marktplatzbühne mit dem Musikverein Stadtkapelle, den RockingStars, der Tanzschule Taplo und den Harmonikafreunden. Auf der Fischbrunnenbühne gibt es ebenfalls Musikalisches und Unterhaltsames mit dem Turnverein Plochingen, den Rocking Stars, der Musikschule, den Jugendgruppen des Musikvereins Stadtkapelle und der Harmonikafreunde, sowie Tanzkraftwerk, Neckarnebel und Memories of pain.

Mittelalterlich wird es am Sonntag um 15 Uhr: Plochinger Darsteller führen im traditionellen historischen Szenenspiel die Legende um den großen Plochinger Ortsherren Marquardt von Randeck auf, der dem MarquardtFest seinen Namen gegeben hat.

Freitag und Samstag Eintritt nur mit Marquardtbändel. Für Besucher unter 18 Jahren und am Sonntag ist der Eintritt frei. Die Bändel gibt es im Vorverkauf in der PlochingenInfo, Marktstr. 36, 73207 Plochingen, in der Tanzschule Taplo, Esslinger Str. 14, 73207 Plochingen oder am Festwochenende.

Preise: 4,- €/Tag, 6,- €/Fr+Sa, im VVK 3,- €/Tag, 4,- €/Fr+Sa. Weitere Informationen gibt es unter www.marquardtfest-plochingen.de