Marquardtfest - Plochinger Stadtfest

Traditionelles Plochinger Stadtfest mit Musik, Tanz, Kinderprogramm und gemütlicher Hocketse

Seit vielen Jahren ist es Tradition in Plochingen: Am zweiten Juliwochenende wird das Marquardtfest gefeiert – in diesem Jahr vom Freitag, den 13. bis zum Sonntag, den 15. Juli, veranstaltet wie immer vom Arbeitskreis Plochinger Vereine in Zusammenarbeit mit der Stadt Plochingen. Wie der Name schon erahnen lässt, wird das alljährliche Vereinsfest Plochingens Gönner Marquardt von Randeck gewidmet. Auf zwei Bühnen wird gerockt, getanzt und gefeiert – hier das Bühnenprogramm:

Progamm MarktplatzBühne:

Freitag, 13. Juli 201819.00 Uhr Fassanstich mit Bürgermeister Frank Buß, anschließend „KultNight“, Partynacht mit den Flippmanns

Samstag, 14. Juli 201816.00 Uhr musikalisches WarmUp | das WM-Fußballspiel wird bei deutscher Beteiligung auf der LED-Wand übertragen 17.00 Uhr Tanzauftritte der Tanzschule Taplo19.00 Uhr „MarquardtGaudi“, die VIP´S und ihr Very Important Publikum lassen die Party steigen

Sonntag, 15. Juli 201810.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst11.15 Uhr der Musikverein Stadtkapelle spielt volkstümliche und moderne Blasmusik13.00 Uhr musikalische Unterhaltung mit den Harmonikafreunden14.20 Uhr fetzige Tanzauftritte der Rocking Stars15.00 Uhr „Marquardts Vermächtnis“, historisches Szenenspiel über die Legende des Ortsherren Marquardt von Randeck16.00 Uhr Clap's Tool – Potpourri der besten Songs eines halben Jahrhunderts, arrangiert mit Bläsersatz | ist Deutschland im Endspiel bei der Fußball Weltmeisterschaft, wird das Spiel auf der LED-Wand übertragen

Progamm FischbrunnenBühne:

Freitag, 13. Juli 201818.00 Uhr „RockPodium“, Lokalverbot mit ihrer Interpretation des Rock21.00 Uhr „RockPodium“, Die Grüne Welle präsentiert einen straßentauglichen deutschen Mix aus Reggae, Ska und Punkrock

Samstag, 14. Juli 201816.00 Uhr „RockPodium“, himmlicher und zugleich teuflischer Deutschrock mit Sündflut19.00 Uhr „OldieRockNight“ mit der Beatles-Coverband BOB - Die Beatles of Baltemore

Sonntag, 15. Juli 201811.30 Uhr Crazy Harmonika Kids, das Jugendorchester der Harmonikafreunde12.30 Uhr Tanzauftritte der Tanzschule Taplo13.15 Uhr Jugendblasorchester des Musikvereins Stadtkapelle14.30 Uhr Vorführungen mit der Jazztanzgruppe und Gruppen des TVP und den Cheerleader StageRockers15.30 Uhr fetzige Tanzauftritte der Rocking Stars16.15 Uhr musikalische Auftritte der Musikschule Plochingen

Freitag und Samstag Eintritt nur mit MarquardtBändel. Für Besucher unter 18 J. und am Sonntag ist der Eintritt frei. Preise im VVK: 3,- €/Tag, 4,- €/Fr+Sa. Bändel-VVK: PlochingenInfo, Marktstr. 36 oder Tanzschule Taplo, Esslinger Str. 14, 73207 Plochingen. Preise am Festwochenende: 4,- €/Tag, 6,- €/Fr+Sa.

Festbesucher, die das Auto lieber zu Hause lassen möchten, können am Samstag und am Sonntag den preisgünstigen Pendel-Sonderbus zwischen Teckplatz und Ottilienkapelle nutzen.

Plochingen rockt, tanzt und feiert! Kommen Sie und machen Sie mit - herzlich willkommen beim MarquardtFest!