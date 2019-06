Seit vielen Jahren ist es Tradition in Plochingen: am zweiten Juliwochenende wird das Marquardtfest gefeiert – in diesem Jahr vom Freitag, dem 12. bis zum Sonntag, dem 14. Juli, veranstaltet wie immer vom Arbeitskreis Plochinger Vereine in Zusammenarbeit mit der Stadt Plochingen. Wie der Name schon erahnen lässt, ist das alljährliche Vereinsfest Plochingens Gönner Marquardt von Randeck gewidmet. Auf zwei Bühnen wird gerockt, getanzt und gefeiert. Für das leibliche Wohl der Besucher sorgen die Plochinger Vereine.

Freitagabend | KultNight mit den Die Flippmanns | Rockpodium mit Lokalverbot & Fräulein TonspurSamstag | MarquardtGaudi mit Alarm | OldieNight mit Strahler70Sonntag | Bunter Tag der Vereine | Plochinger Vereine - von Rock über Blasmusik bis hin zu Partyhits – für jeden Geschmack ist etwas dabei!Die Marquardtbändel, die als Eintritt für das Fest am Freitag und am Samstag gelten, gibt es im Vorverkauf in der PlochingenInfo, Marktstraße 36, in der Tanzschule Taplo, Esslinger Str. 14 oder am Festwochenende selbst. Preise: 4 €/Tag, 6 €/Fr+Sa, im VVK 3 €/Tag, 4 €/Fr+Sa. Für Besucher unter 18 Jahren und am Sonntag ist der Eintritt frei. Der MarquardtBändel ist als Solidarbeitrag gedacht und dient als Unterstützung für die Vereine, damit alle gemeinsam ein wundervolles und unvergessliches Fest mit großartigen Bands feiern können. Der Veranstaltungsort wird nicht abgesperrt. Es wird durch Securitypersonal kontrolliert.