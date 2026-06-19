Marquardtfest

Die Plochinger Innenstadt wird zur Festmeile.

Der Arbeitskreis Plochinger Vereine lädt zusammen mit der Stadt Plochingen herzlich ein, gemeinsam zu feiern – unter dem Motto „Rock, Schwoof & Gaudi“ zu Ehren ihres Gönners Marquardt von Randeck.

Auf zwei Bühnen sorgen an drei Tagen zahlreiche Bands, Gruppen und Vereine für Stimmung, Vielfalt und beste Unterhaltung. Vom Marktplatz bis zum Fischbrunnenplatz pulsiert das Leben – mit Musik, Tanz, Kulinarik und einem bunten Programm für Groß und Klein. Ein Wochenende voller Freude, Begegnung und Gemeinschaft – ganz im Zeichen von Stadt – Familie – Verein. Komm vorbei, feier mit und erlebe Plochingen von seiner schönsten Seite!