Besetzung: Felix Lehrmann (dr); Thomas Stieger (b); Raphael Meinhart (mar); Arto Mäkelä (git)

Gegründet von Lehrmann und Stieger, langjährigen Kollegen aus der Berliner Studio-Session-Szene, luden sie die Berliner Landsleute und allgegenwärtigen Session-Spieler Meinhart und Mäkelä ein, diesen heißen Kessel energiegeladener Musik mitzumachen. „Arto kommt ursprünglich aus Tampere, Finnland und ist 2009 nach Deutschland gezogen, um bei Werner Neumann in Leipzig zu studieren , und wir haben immer eine starke Verbindung in unserem Zusammenspiel gespürt, egal welchen Stil oder Groove wir spielten.“

Lehrmann und Stieger erscheinen auch auf Mäkeläs kommendem Trio-Album. Meinhart, ursprünglich aus Graz (AT), zog nach Berlin, um bei dem renommierten Vibraphonisten-Marimbost-Komponisten und Jazzpädagogen David Friedman zu studieren. „Ich habe Raphael während meines Studiums am Jazz-Institut Berlin kennengelernt“, erinnert sich Stieger, „und wir haben damals ziemlich viel zusammen gespielt. Nachdem wir unser Studium beendet hatten, spielten wir hier und da noch ein bisschen zusammen. Dann trafen sich Felix und Raphael in einem Percussion-Camp in Graz, wo Felix eine Meisterklasse gab. Und sie haben sich sofort verstanden. 2019 haben wir uns entschieden, einen ersten Studiotermin zu buchen und haben uns als Trio erste Ideen einfallen lassen, bevor wir Arto in die Szenerie eingeladen haben. Und die Band Marriage Material wurde gegründet.“