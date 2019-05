Marsimoto Soundsystem

Ein Traum - gehüllt in grüner Nebelschwaden - wird wahr!

Marsimoto packt seine grünes Alien-Kostüm aus und besteigt das Soundsystem-Raumschiff. Doch anstatt wie sonst die großen Häfen der Hip-Hop Republik anzusteuern, gibt es für ihn nur ein Ziel: Herrenberg. Erstmalig. Einmalig. Höchstpersönlich.

Bei seiner Tour durch die Weiten des trist-grauen deutschen Rap-Mekkas hält er an einer der schönsten Open-Air Bühnen im Süden Deutschlands und beehrt uns mit einer seiner seltenen Festival Shows. Was uns im Juni erwartet ist klar: Ungeschminkte Wahrheit statt künstlichem Makeover. Musik für die schönsten Verlierer. Ein Manifest des Untergrunds. Quasi genau das, was Marsi schon seit Jahren macht!

Denn wer erinnert sich nicht gern an 2012 zurück, als er das ganze Land in „Grünen Samt“ hüllte, jede Boombox in eine Grünanlage verwandelte und mit seinem weltraumweiten Soundentwurf zum ersten intergalaktischen Superstar der hiesigen HipHop-Szene wurde. Nicht minder berühmt sein „Ring der Nibelungen“ - Opus, als er uns versprach, dass er so lange rappt, wie Babylon steht. Gesagt, getan und so konnte er sich auch 2018 mit seinem fünften Studio-Album „Verde“ den grünen Stern bewahren und mit Features von befreundeten Künstlern wie Casper & Co die Zukunft bereisen und beweisen, dass er viel weiter als Hip-Hop gerade ist!

Wer nach seiner Show noch Luft zum Atmen und Beine zum Tanzen hat, darf sich über eine Indoor After-Show-Party auf zwei Floors freuen, bei der man sich auf die ein oder andere urbane Überraschung freuen darf.

"Ich habe Marsimoto erschaffen, damit Deutschland wieder träumen kann", erklärt Marten den Ursprung seines Alter Egos.

Zeit im Juni gemeinsam zu träumen. Träumen nach Freiheit, grenzenlose Liebe, Revolution! Alles wie immer, grün eben.

Präsentiert von JuHa Herrenberg und Fuchs & Hase