Marta del Grandi (ITA)

Marta Del Grandi, in Italien geboren, ist eine vielseitige Singer-Songwriterin, die Jazz und Einflüsse aus aller Welt in ihrem einzigartigen, genreübergreifenden Stil vereint. Unter Vertrag bei Fire Records veröffentlichte sie 2021 ihr Debüt “Until We Fossilize”. Nach dem Jazzstudium in Mailand lehrte sie am Jazz-Konservatorium in Kathmandu. Ihre Reisen formten einen faszinierenden Mix aus Folk, West Coast und Ätherischem. Marta webt Geschichten von Meeresfossilien im Himalaya, Mythen um Edelsteine und bedrohte Arten. Ihr Chamäleon-artiger Gesang balanciert ihre Musik perfekt aus. Marta Del Grandi – eine Künstlerin, deren musikalische Reise ebenso faszinierend ist wie ihre einzigartige Musik. Mit “Selva” präsentiert die italienische Singer-Songwriterin ihr anspruchsvollstes Werk. Ihre intelligente Popmusik vereint emotionale Tiefe, kunstvolle Arrangements und einen Hauch von Science-Fiction. “Selva” ist Martas eigenes Ökosystem, wo ihre Stimme das Fundament bildet. Das Album, in Gent aufgenommen, entfaltet eine einzigartige Klanglandschaft, die mediterrane Wärme und nordische Klarheit vereint. Die Bedeutung von “Selva” als Wald spiegelt sich in Martas Wunsch wider, ein verwirrendes, aber reiches musikalisches Gewächshaus zu schaffen. Ein kühnes, leuchtendes Meisterwerk aus 12 Songs, “Selva” ist eine musikalische Reise durch Marta Del Grandis verzaubertes Universum.

Präsentiert von ByteFM

Eintritt:

13.- Euro Vvk plus Gebühr

17.- Euro Abendkasse

10.- Euro Mitglieder

Direkt vom Büro aus via Post versandte Karten (mit einer Bearbeitungsgebühr von 2,50€) gibt es hier auf dieser Seite. Falls wir die Tickets nicht mehr rechtzeitig per Post versenden können, werden sie an der Abendkasse auf deinen Namen hinterlegt.