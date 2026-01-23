Marta Sánchez Piano Solo

Es erwartet uns ein sehr ausgefallenes Konzert mit der 1983 in Madrid geborenen Pianistin, die seit 2011 in NYC lebt und international reüssiert mit ihrer innovativen und originellen Spielweise.

Dafür wurde sie 2025 zum Rising Star Pianist of the Year gekürt im Critics Poll des Downbeat. Die Fulbright Stipendiatin mit Master Abschluß an der NYC University und zahlreichen Preisen ausgezeichnete Pianistin und Komponistin hat eigene Bands, spielt derzeit im David Murray Quartet und unterrichtet Masterklassen in Lateinamerika.

Nach Enrico Pieranunzi und Sullivan Fortner präsentieren wir mit einem Piano-Solo-Programm diese Ausnahmekünstlerin, die ganz sicher ebenso abwechslungsreich klingen wird. Denn sie schöpft aus ganz verschiedenen kulturellen Einflüssen, die ihre musikalische Biographie prägen.

Eine spannende Neuentdeckung auf unserer Bühne!