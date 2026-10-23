MARTEN - IMMER LEBEN TOUR 2026

München / Wien – Im September 2025 begeisterte der österreichische Künstler Marten bereits mit einem großartigen ausverkauften Konzert in München. Nun kehrt er im Spätherbst und Winter für drei ausgewählte Clubshows nach Deutschland zurück. Im Rahmen der IMMER LEBEN-Tour 2026 sind bereits Termine für Österreich bestätigt – nun folgen noch drei Termine in Süddeutschland. Live zu erleben ist er am 26. November 2026 im Stereo in Nürnberg, am 27. November 2026 im Kulturquartier in Stuttgart und am 13. Dezember im Technikum in München.

Marten zählt zu den spannendsten neuen Stimmen im deutschsprachigen Pop. Sein Stil verbindet Dialekt, moderne Pop-Arrangements und Singer-Songwriter-Elemente zu einem eigenständigen Sound, der von emotionaler Direktheit, Authentizität und großer Nahbarkeit lebt. Seine Songs treffen mit ehrlichen Texten und warmen Melodien den Nerv einer jungen wie auch erwachsenen Hörerschaft. Mit über zwei Millionen Streams, regelmäßigen Radio-Airplays – unter anderem auf Hitradio Ö3 – und einer stetig wachsenden Fanbase hat sich der Niederösterreicher in kurzer Zeit fest in der österreichischen Musiklandschaft etabliert.

2024 erschien sein erstes Album „Eigene Art“, 2025 folgten weitere Singles und die EP „Endlich glücklich“. Erst kürzlich (VÖ: 16.01.) veröffentlichte er seinen neuen Song „Fremde“.

Live entfaltet Marten eine besondere Intensität: Seine Konzerte zeichnen sich durch hohe musikalische Qualität, starke Bühnenpräsenz und ein feines Gespür für das Publikum aus. Er gilt als einer der aussichtsreichsten neuen Acts, die Mundartpop konsequent weiterdenken und live mit großer Intensität umsetzen. Die anstehenden Deutschland-Shows markieren daher einen wichtigen Schritt im weiteren Ausbau seiner Live-Präsenz jenseits der Landesgrenzen, organisatorisch begleitet von Global Concerts Touring, bei denen der Künstler kürzlich unter Vertrag genommen wurde.

In der ersten Hälfte des Jahres 2026 sind bereits Auftritte als Support-Act bei Alexander Eder und bei Pizzera & Jaus bestätigt. Im November und Dezember stehen dann die Headliner-Shows auf dem Programm.