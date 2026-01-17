Martha Argerich & Jura Margulis

Wenn zwei außergewöhnliche Künstler aufeinandertreffen, entsteht pure Magie. Martha Argerich und Jura Margulis entführen das Publikum auf eine emotionale Reise – von der innigen Freundschaft Schuberts über die märchenhafte Welt Tschaikowskys bis hin zu Mussorgskys düsterer Mystik. Mit vier Händen und zwei Klavieren erschaffen sie Klangwelten voller Leidenschaft, Tiefe und unbändiger Energie. Ein Abend, der Herz und Seele berührt.