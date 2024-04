Christoph Keller ist erfolgreicher Autor und sitzt im Rollstuhl. Aufgrund von Spinaler Muskelatrophie verliert er fortschreitend an Muskelkraft. In seinem Buch "Jeder Krüppel ein Superheld" spricht er über Superhelden, radikale Normalisierung und Utopien. Christoph Keller unternimmt eine ebenso unorthodoxe wie provokative Befragung dessen, was es im 21. Jahrhundert bedeutet, ein Mensch mit körperlicher Behinderung zu sein. Was es bedeutet, den Alltag zu bewältigen, zu lieben, zu schreiben, zu reisen (oder eben nicht), wenn man nicht wie die anderen ist. Wie man auf der Sitzfläche von der Größe eines A4-Blattes in ein Flugzeug kommt. Wie es sich anfühlt, wenn man im Museum für eine Strecke, die in ein paar Minuten zurückzulegen wäre, fünfzig braucht. Warum man im Gorillagehege in einem Zoo ein Rollstuhlschild am Rollstuhl tragen muss, damit klar ist, dass man in einem Rollstuhl unterwegs ist. Angelegt als Collage verschiedenster Texte und einer Kafkas «Verwandlung» widersprechenden, erschreckend komischen Erzählung, ruft «Jeder Krüppel ein Superheld» zu Mitgefühl und Empörung auf und zeigt auf berührende Weise, wie auch mit einer Behinderung ein volles Leben gelebt werden kann, wenn man akzeptiert, dass die Diagnose «Leben» heißt.

Sie können an dieser Veranstaltung auch von zuhause aus teilnehmen - die Zugangsdaten dafür erhalten Sie auf Nachfrage nach Ihrer Anmeldung!