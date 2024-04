Wie funktionieren Lichtschwerter? Was hat Spiderman mit Physik zu tun und wie schafft es Iron Man, seinen Teilchen-Beschleuniger so schnell zu bauen? Dass Hollywood nicht der Gipfel des wissenschaftlichen Realismus ist, dürfte allgemein bekannt sein. Wie dick es allerdings kommt, zeigt Sascha Vogel mit seinem preisgekrönten Programm »Physik in Hollywood«. Aber keine Angst – hier geht’s nicht um Formeln und Naturkonstanten, sondern um den Spaß an und in der Wissenschaft! In Vogels Rundumschlag durch die Filmwelt bleibt mit Sicherheit kein Auge trocken, auch wenn man Physik schon nach der dritten Klasse abgewählt hat. Von Armageddon über Star Wars bis zum Zoolander – nichts und niemand ist vor ihm sicher! Physik in Hollywood – mit Sicherheit anders!