Martin Auer Quintett

Der Jazz-Trompeter Martin Auer kann mit seinem Quintett auf eine fast 30-jährige Karriere zurückblicken.

Mittlerweile haben die fünf Musiker neun Alben eingespielt und zahlreiche Konzerte auf der ganzen Welt absolviert. Dabei entstanden nicht nur unzählige Eigenkompositionen der Mitglieder, sondern der Weg führte das Quintett auch zurück in die Jazzgeschichte zu Miles Davis „Kind of Blue“.

2015 hat das Quintett in Anlehnung an Miles Davis die CD „Our Kind of..“ eingespielt – weitere Interpretationen von Miles Davis runden den Abend ab. 2026 feiert das MAQ nicht nur dreimal runden Geburtstag sondern verneigt sich zum 100. Geburtstag von Miles erneut vor diesem großartigen Jazztrompeter.