Dr. Jakob Fabian, Germanist und Reklametexter, lässt sich durch das Berlin der »Goldenen Zwanziger« treiben. Er wirft sich in erotische Abenteuer, trinkt mit Journalisten um die Wette und versucht, im Labyrinth der Großstadt seine Integrität und seine Ideale zu behaupten. Doch die Stadt windet sich wie in einem Fiebertraum; die junge Demokratie der Weimarer Republik wird mehr und mehr in ihren Grundfesten erschüttert.

Dann lernt Fabian im Atelier einer Bildhauerin, wo sich leichte Mädchen und Todeskandidaten ein Stelldichein geben, die junge Juristin Cornelia kennen. Die beiden verlieben sich – doch die Liebe hat keine Konjunktur

„Jeder Tag ist für den, der ihn erlebt, eine Reise im verkehrten Zug ans

falsche Ziel“ Erich Kästner, Nachwort an die Kunstrichter

Kästners erster Roman für Erwachsene wurde 1931 unter dem Titel „Fabian. Die Geschichte eines Moralisten“ veröffentlicht. Obwohl der Autor für das Buch den Titel „Der Gang vor die Hunde“ vorgesehen hatte, musste er sich dem Druck des Verlegers beugen und den weniger pessimistischen Titel nehmen. Zusätzlich wurden einige Textpassagen gestrichen. Kästner sah seinen Originalroman zu Lebzeiten nie veröffentlicht. Erst 2013 wurde anhand von Typoskripten, die sich - wie Kästners gesamter literarischer Nachlass - im Literaturarchiv in Marbach befinden, rekonstruiert, wie der Roman wohl ursprünglich gedacht war und das Ergebnis unter dem Kästners Wunschtitel veröffentlicht.

Der Abend setzt diese zum Teil rasend komische Gesellschaftssatire mit ernsten und erschreckend heutigen Momenten mit populärer Musik aus der Zeit und mit großartigen Künstlerinnen und Künstlern unterhaltsam in Szene.

Besetzung

Martin Brambach

Christine Sommer

Jürgen Hartmann

Jubril Sulaimon

Babylon Syncopators

Saxophon: Cathrin Groth

Gitarre: Christian Hammer

Kontrabass: Markus Conrads