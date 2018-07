Martin Eyerer präs. Chris Hirose

Der Sommer ist rum, zumindest fast – also endlich wieder Clubsaison! Genug draußen getanzt und genug des Sonnenbrands – ab jetzt wird wieder an der „Discobräune“ gearbeitet. ​Wie es sich für den letzten Freitag des Monats gehört, steht Martin Eyerer samt Entourage im Climax in den Startlöchern.

Seit Mitte des Jahres präsentiert der Gastgeber und Wahlberliner im Rahmen seiner Nacht immer einen neuen, regionalen, jungen, aufstrebenden oder aber auch etablierten Künstler. Nach Kupferberg und Raphael Dincsoy ist diesmal der Stuttgarter Chris Hirose mit an Bord. Hirose ist besonders als Produzent auch über die Stadtgrenzen bekannt, releast er doch auf hochkarätigen Labels wie Pan-Pots Second State oder Tiefschwarz ́ Souvenir und ist als DJ in und um Stuttgart seit Jahren aktiv. Neben Host Martin Eyerer, für den es auch nach all den Jahren Climax-Residency immer noch sehr wichtig bzw. sogar eine echte Herzensangelegenheit ist, die Stuttgart-Fahne hoch zu halten, und dem oben genannten Chris Hirose, runden die beiden Weggefährten Raphael Dincsoy und Paperboy den Abend ab.

