Martin Eyerer präs. Kupferberg

„Ziemlich beste (Freunde) DJs“ hat Martin Eyerer diesmal zu seiner monatlichen Residency ins Climax eingeladen.

Mit dem Kupferberg Duo gleich mal einen Stuttgarter Geheimtipp gebucht. Perfektes Timing! Das Duo hat sich mit liebevollen, aber treibenden elektronischen Sets in die Herzen vieler Tänzer, Promoter und Clubbesitzer gespielt. Deshalb können die beiden charmanten Jungs sehr gerne und oft ran an die Decks. We Love It! Weiter auf dem Dreamboat der elektronischen Piraten befinden sind diesmal Steuermann Dincsoy und the running Paperboy. Was für eine Mannschaft. Da geht mit Sicherheit nichts und niemand über Board.

www.soundcloud.com/martineyerer www.soundcloud.com/raphaeldincsoyofficial www.soundcloud.com/kupferberg www.soundcloud.com/paperboymusic

#martineyerer #kupferberg #paperboy #raphaeldincsoy #climaxstuttgart #climaxinstitutes #techno #techhouse #deephouse #housemusic