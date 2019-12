Martin Eyerer präs. Kupferberg

Eine weitere Climax-Tradition die auch 2020 seine Fortsetzung findet stellt der letzte Freitag im Monat mit Martin Eyerer dar. Eine Kombination, die bereits seit geraumer Zeit eine absolut verlässliche Konstante für ausgelassenes Feiern im Stuttgarter Nachtleben darstellt. Ein Qualitätsmerkmal, in dessen Genuss man heutzutage nicht mehr allzu oft kommt. Damit dies auch in Zukunft so bleibt, hat sich der Kling Klong Labelchef und Wahlberliner Martin Eyerer für sein 2020er Debüt das Stuttgarter Kupferberg-Kollektiv ins Climax geladen. Die beiden Locals gelten nicht umsonst als absoluter Geheimtipp und Sure Shot für eine ausufernde Feier. Mit ihrem facettenreichen Sound-Repertoire und ihrer Liebe zur elektronischen Musik liefern die beiden best Buddys stets mitreißende Sets für den Tanzflächenbetrieb ab. Eine Thematik, mit der sich auch der zweite Gast des Abends, Raphael Dincsoy, bestens auskennt. Ob als Booker und Resident in seiner Homebase, dem Lehmann Club, mit Gigs quer durch die Republik oder zahlreichen Veröffentlichungen auf Labeln wie Flash oder dem eigenen Hauslabel Lehmann Musik – für eine Feier mit seinem Buddy Martin Eyerer lässt sich Raphael Dincsoy nicht zweimal bitten. Vervollständigt wird das Local Hero-Quartett des heutigen Abends von FULL PROOF Resident Milan Haack.

www.klingklong.net/martin

www.facebook.com/StudioKupferberg

Martin Eyerer (Kling Klong, Berlin)

Kupferberg (Climax Institutes)

Raphael Dincsoy (Flash, Lehmann)

Milan Haack (Full Proof)