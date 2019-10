Martin Eyerer präs. M a r t i n a.

Junge Talente gilt es zu fördern. So denkt sich auch Martin Eyerer und lädt heute mit Martina. eine ganz neue, junge und sehr ambitionierte Künstlerin ein. Die Stuttgarterin mit bulgarischen Wurzeln hat Anfang Juni ihr Debut im Climax erfolgreich absolviert. Ausserdem stand sie bereits in Bulgarien an den Decks.

Mit ihrem Sound der sich irgendwo zwischen House und Techno bewegt, trifft sie den aktuellen zeitgeist sehr gut. Diesmal ist Sie nun wieder in unserem Lieblingsclub in der Calwerstrasse, im Rahmen von Martin ́s Veranstaltungsreihe zu hören. Natürlich darf Gastgeber Eyerer nicht fehlen. Der Kling Klong und Ignite! Records Labelchef kommt nach wie vor immer gern zurück in die alte Heimat. Ehrensache und eine Selbstverständlichkeit für ihn. Die alt bewährten Residents und Freunde Raphael Dincsoy und Paperboy dürfen natürlich ebenfalls nicht fehlen und runden den Abend entsprechend ab.