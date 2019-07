Martin Eyerer präs. Milan Haack

Der Sommer neigt sich dem Ende, die Festivals sind langsam aber sicher alle überstanden - endlich wieder Clubsaison. Wie immer unbeeindruckt vom Mainstream oder dem nächsten Hype, machen wir im Climax einfach immer weiter mit dem was wir am besten können - gute Musik, gute Parties, gute Zeit.

Martin Eyerer lädt heute wieder ein, zu seiner monatlichen Sause in der Calwerstrasse. Diesmal mit einem Gast der quasi schon zum Inventar des Clubs gehört, Milan Haack. Man kennt ihn als den Mann am Licht oder aber auch als Gastgeber und Resident der „Fullproof“-Donnerstage. Seit vielen Jahren ist er mit dem Climax eng „verbandelt“. Somit eigentlich Ehrensache, ihn auch mal in einem anderen Kontext zu präsentieren. Natürlich ist auch Host Eyerer selbst am Start. Zumindest einmal im Monat zieht es ihn doch immer noch gern zurück ins „Ländle“. Dazu kommen noch Raphael Dincsoy und Paperboy - womit der Abend dann auch erneut eine runde Sache wäre!

