Martin Eyerer präs. Paperboy

Martin Eyerers Nächte spiegeln einen einzigartigen und unbestreitbar ansteckenden elektronischen Sound wieder. Der DJ und Produzent sorgt heute im Climax zusammen mit Paperboy, Raphael Dincsoy und Paul Rahn für eine berauschende Nacht mit Muskelkatergarantie.

Alle vier Herren verfügen über ein Repertoire von Tech House- und Technosounds, die uns allen wieder mal den Samstag Vormittags-Einkauf „verschönern“ werden. Egal, wir laufen trotzdem wie Könige in den Supermarkt. One Roof – One Sound. Kling Klong in da House!

#martineyerer #climaxstuttgart #climaxinstitutes #techno #techhouse #deephouse

www.mixcloud.com/paperboymusic

www.soundcloud.com/martineyerer

www.soundcloud.com/raphaeldincsoyofficial