Martin Eyerer pres. Kupferberg

Different month, same place. Es ist wieder der vierte Freitag des Monats, Martin Eyerer bittet zum Tanz im Climax. Neben seinen Projekten wie den Riverside Studios in Berlin und seinen Labels Kling Klong und Ignite! ist Martin wie immer viel in Clubs unterwegs, heute wieder in Stuttgart.

Diesmal hat er sich wieder die beiden Kupferberg-Boys eingeladen. In der Vergangenheit bereits bewährt, daher ist es nun mal wieder an der Zeit sich die Booth zu teilen. Das Kollektiv bestehend aus den beiden besten Freuden Lars & Johannes. Die Jungs teilen sich nicht nur ihre Wohnung, sondern auch die Leidenschaft und Liebe zur elektronischen Musik. Abgerundet wird der Abend durch Raphael Dincsoy, der inzwischen auch schon in sein zehntes Climax Jahr geht.

Martin Eyerer (Kling Klong / Berlin)

Raphael Dincsoy (Flash)

Kupferberg (Climax Institutes)