Martin Eyerer pres. Paperboy

Die Zeit rennt und die Nächte vergingen wieder wie im Flug. Ein Blick in den Kalender oder aber auch nach draußen verrät – das Jahr 2018 ist tatsächlich schon wieder fast vorbei.

So kurz vor dem Jahreswechsel feiert es sich im familiären Kreise daher nochmal besonders gut. Somit setzt Martin Eyerer auch am heutigen Abend wieder auf ein Line-up aus altbewährten Freunden. Denn, das Gastgeber Eyerer Freundschaften pflegt und schon immer gern Künstler aus seinem engeren Umfeld supportet, ist kein Geheimnis. Passend dazu präsentiert der Exil-Stuttgarter diesmal erneut einen seiner ältesten Weggefährten: Paperboy. Viele, viele Jahre Freundschaft verbindet die beiden, auch wenn man sich seit Martins Umzug nach Berlin nicht mehr ganz so oft sieht. Zumindest alle ein bis zwei Monate kommen die beiden aber dennoch immer zusammen – natürlich im Climax. Paperboy, damals noch als Constantin, war neben Martin Anfangs fester Bestandteil der „Session Deluxe“-Reihe und beide haben hier unzählige Nächte Seite an Seite bestritten. Eine Konstellation wie für den familiären und intimen Climax-Vibe gemacht. Neben Gastgeber Eyerer ebenfalls am Start: Raphael Dincsoy, der inzwischen auch schon mehr als neun Jahre zur Party-Crew gehört.

