Martin Eyerer pres. Raphael Dincsoy

Nach fast vierzehn Jahren ist die „Session Deluxe“-Reihe nun Geschichte. Aber da (Event-)Namen doch sowieso nur Schall und Rauch sind, ist das auch das Einzige, das sich ändert – ansonsten bleibt natürlich alles beim alten! Martin Eyerer hält seinem Stuttgarter Lieblingsclub weiterhin die Treue und es wird nach wie vor jeden letzten Freitag im Monat unter seiner Schirmherrschaft gefeiert und getanzt.

Lediglich der Fokus verschiebt sich ein wenig. Denn unter dem Titel „Martin Eyerer presents …“ wird der Mann hinter dem Berliner „Riverside“-Projekt und Labelchef von Kling Klong nun im Rahmen seiner Climax-Nacht immer wieder regionale, junge, aufstrebende oder aber auch etablierte Locals einladen. Nach Kupferberg im Mai ist das im Juni der langjährige Freund und „Session Deluxe“-Resident Raphael Dincsoy. „Rapha“ ist inzwischen bereits im neunten Jahr Martins Seite im Climax am Start. National wie International spielt er regelmäßig in Clubs sowie auf Festivals und releast auf verschiedensten Labels wie Flash, Micro.fon oder AFU Limited. Ebenfalls am Start ist dieses mal ein weiterer langjähriger Weggefährte und Freund von Martin Eyerer, nämlich Paperboy. Somit wäre das Line-up eine runde Sache und man darf gespannt sein, welche Gäste sich Martin in den nächsten Monaten noch so in die DJ-Booth einlädt …

