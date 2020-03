Martin Eyerer pres. Technobeton

Klaus Mellenthin Martin Eyerer

Letzter Freitag im Monat im Climax? Sure Shot! Keine Frage - wenn Martin Eyerer ins Climax lädt tanzen die Hühner auf der Stange. Erst recht, seit dem Herr Eyerer den monatlichen Termin für Local Heroes reserviert hält. Gemeinsam mit Buddy und Ravegranate Raphael Dincsoy und FULL PROOF Member Milan Haack werden monatlich Talente und Soundgranaten straight outta Stuttgart Supporten. Qualität die überzeugt! So auch in diesem Monat wenn DJ und Produzent Technobeton das Line-up ziert. Lasst Euch überraschen! Sowohl die Veranstaltung als auch die Protagonisten des Abends. Tja, läuft halt im Kessel!

Martin Eyerer

TECHNOBETON

Raphael Dincsoy

Milan Haack

