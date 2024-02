Martin-Heinrich-Wengerthäusle

Kleines Paradies am Wartberg.

Die Betriebe der Wein Villa schenken im Wechsel aus. Mit Seiner Wurst im Brötchen bieten die Wengerter ganz in der Tradition eines „Vespers am Wengert-Häusle“ auch eine Kleinigkeit zu essen an. Bei Sonnenuntergang mit Blick auf die Stadt hier sitzen und ein Glas Wein mitten in der Weinlandschaft genießen, das ist doch wie ein kleines Paradies!

Öffnungszeiten

samstags von 14 Uhr bis Sonnenuntergang

sonntags von 12 Uhr bis Sonnenuntergang

feiertags von 12 Uhr bis Sonnenuntergang

Termine:

23. – 24.03. Weingut Rolf Heinrich

30.03.– 01.04. Genossenschaftskellerei Heilbronn

06.– 07.04. Genossenschaftskellerei Heilbronn

13. – 14.04. Weingut G.A. Heinrich

20. – 21.04. Weingut Fischer

27. – 28.04. Genossenschaftskellerei Heilbronn

01. + 04. – 05.05. Ökoweingut Stutz

11. – 12.05. Weingut Amalienhof

18. – 20.05. Weingut Kistenmacher-Hengerer

25. – 26.05. Weingut Albrecht-Kiessling

01. – 02.06. Genossenschaftskellerei Heilbronn

08. – 09.06. Weingut Albrecht-Gurrath

15. – 16.06. Weingut Drautz-Able

22. – 23.06. Weingut Springer

29. – 30.06. Ökologisches Weingut Schäfer-Heinrich

06. – 07.07. Genossenschaftskellerei Heilbronn

13. – 14.07. Weingut Bauer

20. – 21.07. Weingut Fischer

27. – 28.07. Weingut Amalienhof

03. – 04.08. Weingut Springer

10. – 11.08. Weingut G.A. Heinrich

17. – 18.08. Ökoweingut Stutz

24. – 25.08. Genossenschaftskellerei Heilbronn

31.08. – 01.09. Weingut Rolf Heinrich

07. – 08.09. Weingut Drautz-Able

14. – 15.09. Weingut Albrecht-Kiessling

21. – 22.09. Genossenschaftskellerei Heilbronn

28. – 29.09. Weingut Bauer

05. – 06.10. Weingut Kistenmacher-Hengerer

12. – 13.10. Ökologisches Weingut Schäfer-Heinrich

19. – 20.10. Weingut Albrecht-Gurrath

26. – 27.10. Genossenschaftskellerei Heilbronn

01. – 03.11. Genossenschaftskellerei Heilbronn

Parken:

Botanischer Obstgarten, Historische Baumkelter in der Riedstraße, Wanderparkplatz Sattel B39 oder ÖPNV.

Beim Wartberg bestehen nur sehr begrenzt Parkplätze für die Besucher des Martin-Hinrich-Wengerthäusles zur Verfügung.