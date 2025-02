Martin Johnson trifft… Carmabylon (Schweiz)

Die aufstrebende Schweizer Musikerin Carmabylon, bekannt für ihren unverwechselbaren Mix aus Jazz, Reggae, Hip-Hop und Pop, wird an diesem Abend im Rahmen der renommierten Konzertreihe in Herrenberg auftreten.

Carmabylon, die kürzlich als Support Act in der Schweiz von Phenomden begeisterte und mit ihrem angekündigten schweizerdeutschen Debütalbum „Mischen Possible“ für Furore sorgt, wird sich in Herrenberg einer neuen Herausforderung stellen. Das Konzept der Konzert Reihe sieht vor, dass sich die eingeladenen Künstler an die vorgegebene musikalische Umgebung der Hausband anpassen und so einmalige, spontane Konzerte entstehen.

Die Zusammenarbeit verspricht ein aufregendes Zusammenspiel von Carmabylons kraftvoller Stimme und ihren schweizerdeutschen Lyrics mit den musikalischen Einflüssen der Martin Johnson trifft-Band. Durch diese Fusion verschiedener Stile und Genres werden die Grenzen der Musik erweitert und ein unvergessliches Konzerterlebnis geschaffen.

Lassen Sie sich dieses einzigartige Konzertereignis nicht entgehen und erleben Sie Carmabylon in einer noch nie dagewesenen musikalischen Symbiose mit der Martin Johnson Band!