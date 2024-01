Martin Johnson trifft die „BB-Oldstars“

„Jazzfrühschoppen am Muttertag“ So hieß das Motto im Mai 2023 als fünf besondere Musiker das Publikum im Sindelfinger Pavillon begeisterten. Jetzt gibt es eine zweite Auflage dieser Besetzung.

Nicht nur, dass die 60er-Jahrgänger einiges an musikalischer Erfahrung auf dem Buckel haben, sie sind teilweise auch ehemalige Schulkameraden aus Böblingen und haben allesamt in Bern ein Musikstudium absolviert. Also alte Freunde, die zusammen in alten Geschichten schwelgen können und so erfährt das Publikum während des Konzertes einiges über den Werdegang der seit den 1980er Jahren freundschaftlich verbundenen Formation.

Heute sind die fünf gestandenen Jazzer Musikproduzenten, Dozenten, Komponisten, Landesjazzpreisträger und vor allem exzellente Instrumentalisten!

Es darf festgehalten werden: Der Landkreis ist ein Aushängeschild in Sachen Jazz und beim Konzert der „Oldstars“ wird man sicher viele strahlende Gesichter sehen!

„Warum denn in die Ferne schweifen, denn das Gute liegt so nah.“

Andi Maile (Tenorsaxofon)

Philip Konowski (E-Gitarre)

Branko Arnsek (Kontrabass)

Jogi Nestel (Schlagzeug)

Martin Johnson (Piano)