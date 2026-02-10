Martin Johnson trifft Kim Hofmann & Werner Acker

Über Martin Johnson muss man in Herrenberg nicht mehr viel sagen. Er arbeitete mit den FantastischenVier, Nina Hagen, Badesalz, Henni Nachtsheim, Rick Kavanian und vielen, vielen mehr.

In seiner Reihe „Martin Johnson trifft…“ holt er sich in diesem Fall einen ebenfalls sehr bekannten Gast auf die Bühne.

Kim Hofmann (Gesang) studierte an der Musikhochschule Stuttgart und beendete ihr Studium 2016 mit Bravour. Ihre Stimme ist gefühlvoll, sanft, warm, gleichzeitig kraftvoll und einzigartig. Kim begeistert, egal ob Jazz, Soul oder Rhythm & Blues, und zieht die Menschen mit ihrer charmanten Art in Ihren Bann.

Werner Acker (Gitarre) war langjähriger Dozent an der Musikhochschule Stuttgart und ist seit vielen Jahren als Solist und Sideman in verschiedenen Bands und Stilrichtungen unterwegs. Er spielte/spielt auf zahlreichen nationalen und internationalen Festival- und Konzertbühnen mit seiner Roots Band, seinem Organ Trio zusammen mit Thomas Bauser, mit Kimi & the Soulmen, Peter Lehel, Ruth Sabadino, der Karl Frierson Soulprint Band, mit Helen Schneider, mit Jessye Norman, Ken Hensley, Fola Dada, Gaby Goldberg, mit All That Jazz feat. Silvia Droste, mit Wolfgang Dauner, mit Thomas Sifflings Gentlemen’s Choice und als Gast in der SWR Bigband feat. Jeff Cascaro / Paul Carrack / Gerald Clayton / den Swing Legenden Paul Kuhn, Max Greger und Hugo Strasser … . Außerdem wirkte er bei zahlreichen Theater- und Musicalproduktionen u.a. mit Ute Lemper mit. Als feste Größe der Jazz-, Soul- und Bluesszene ist er ein Garant für stilistische Vielfalt, exzellente Technik und für mit viel Feeling vorgetragener Musik.

Besetzung:

Martin Johnson (keys)

Kim Hofmann (voice)

Werner Acker (guitar)

Axel Kühn (bass)

Lucas Johnson (drums)