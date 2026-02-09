Martin Johnson trifft Michaela Kuti

Über Martin Johnson muss man in Herrenberg nicht mehr viel sagen. Er arbeitete mit den FantastischenVier, Nina Hagen, Badesalz, Henni Nachtsheim, Rick Kavanian und vielen, vielen mehr.

In seiner Reihe „Martin Johnson trifft…“ holt er sich einen ebenfalls bekannten Gast auf die Bühne.

Dieses Mal ist die Gästin Michaela Kuti.

Michaela Kuti beherrscht virtuos sämtliche Facetten von Gefühlen und Stimmungen in ihren Liedern. Ihre Songs sind intensiv und sanft, tiefsinnig und stark, zweifelnd und fordernd – direkt aus dem Leben gegriffen und so wie das Leben selbst: jedes Mal neu, jedes Mal anders. Kleine Geschichten, randvoll gefüllt mit großen Emotionen.

Die mehrfach international preisgekrönte Sängerin und Songwriterin lebt und arbeitet als Vocal Coach in Herrenberg. Für diesen Abend kommt sie zurück auf die große Bühne, um ihre eigenen Songs in einem ganz besonderen Glanz zu präsentieren: nahbar, echt, ohne doppelten Boden und absolut authentisch.