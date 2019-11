Martin Johnson trifft

Hören über Grenzen.

Kennen Sie Gregorianischen Choral? Vielleicht haben Sie ihn in einer Kirche oder einem Benediktinerkloster gehört… es sind lateinische Gesänge und vertonte Bibelsätze… JMJ (Johnson/Meyers/Johnson) und die Choralschola Uncinus (Rottenburg) wagen ein Crossover-Projekt im Maurerwerk: Gregorianische Gesänge, die von Weihnachten erzählen, gehen ein Spiel der Klänge und Töne mit den Jazzmusikern ein.

Nicht die klassischen Weihnachtslieder sind an diesem Abend zu hören, sondern Gesänge, die auf ihre ganz eigene Weise von der Hoffnung auf die Geburt Christi erzählen: meditativ, besinnlich und gleichzeitig impulsiv mit neuen Klängen. Am Flügelhorn, am Jazzpiano und mit Percussion & Sounds kommentieren die Gesänge die Instrumentalisten in ihrer eigenen Sprache.

Nach der erfolgreichen Premiere dieses einzigartigen Projektes im Jahre 2017 nun die Neuauflage im Mauerwerk.