Martin Luding & Roland Baisch

Eine lustvolle Geisterbahnfahrt durch das Wesen Mann.

Was wäre der Mann ohne die Frau? Nicht da! Wenn Mann aber da ist, und Frau ist weg?

Eine Frage, die sich auch Tom eines Abends ganz unvermittelt stellen muss. Doch diesmal hat ihn seine Heike nicht vor die Tür gesetzt. Wozu auch? Soll ihr CAVEMAN doch in der gemeinsamen Höhle Speck und Rost ansetzen. Für sie gibt es in der Welt da draußen schließlich noch vieles zu entdecken und zu erforschen – der Snowboardlehrer Giovanni hat dazu ein offenbar sehr ansprechendes Studienprogramm vorbereitet...

Tom treibt der Mut der Verzweiflung derweil auf eine zweistündige Expedition tief ins Reich der Männer, wo er einem wahren Kuriositätenkabinett an Typen begegnet: Seinem alten Dumpfmeier-Kumpel Jörg, einem "Dessdossderrron"-strotzenden Personaltrainer und leider wieder einmal dem pedantischen Herrn Papa. Aber auch Womanizer Helmut, ein singendes Telegramm oder der Montagskreis der "Hormonen" können ihn nicht darüber hinwegtäuschen, dass sieben Bier zwar ein Schnitzel ersetzen, doch sieben Männer keineswegs eine Frau. Wird es also doch noch ein Happy End für Tom und seine Heike geben

Mit "Männerabend" erfährt die Kult-Comedy CAVEMAN ihre gleichermaßen originelle wie schlagfertige Fortsetzung. Und wie der Bühnenbruder jongliert das Stück dabei auf erfrischend witzige Art mit gängigen Rollenklischees - ohne platt zu werden. Die beiden Darsteller brillieren als ewige Helden der Beziehungsarbeit im freien Spiel der Mann-igfaltigkeit. Ein Abend, an dem die Frauen mehr über das andere Geschlecht erfahren, als den Männern lieb ist!

Männerabend. Ohne geht nicht!

Am 03. Februar 2026: 20 Jahre Männerabend! Die Jubiläumsshow

Auf den Tag genau vor 20 Jahren am 03. Februar 2006 feierte der Männerabend mit Martin Luding und Roland Baisch im Theaterhaus Premiere. Niemand dachte jemals daran, dass Männerabend sich 20 Jahre so lange erfolgreich auf den Bühnen Deutschlands halten würde.

Ausverkaufte Vorstellungen in Hamburg, Berlin, München, Dresden, Oberhausen Karlsruhe, Ulm, und vielen anderen deutschen Städten folgten und führten den erfolgreichen Siegeszug der Stuttgarter Inszenierung (Regie Michael Schiller) fort. Vielen Dank dem Stuttgarter Publikum und dem Theaterhaus für die schöne Zeit die wir mit Euch hatten und haben werden. The Show will go on!

Wo CAVEMAN aufhört, macht MÄNNERABEND munter weiter. (...) Der Höhlenmensch hat würdige Ahnen gefunden! — Hamburger Morgenpost

„Cleverer Witz und Klamauk wechseln sich ab mit wahren Worten und musikalischen Einlagen. (...) Überhaupt fehlte es nicht an Überraschungen.“ — Hamburger Abendblatt

“Wie das alles auf die Bühne kommt, ist stimmig, temporeich und schräg zugleich. (...) Für den einen mag das zu viel Klamauk sein, für den anderen ist es einfach großer Spaß." — Stuttgarter Nachrichten

“Wer CAVEMAN mag, wird den MÄNNERABEND lieben.” — Schwäbische Post

Es spielt Roland Baisch und Martin Luding

Regie: Michael Schiller