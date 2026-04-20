Martin Meixner Hammond Night • Vol. 6

Mit der sechsten Ausgabe "Hammond Night“ lädt der gefragte Stuttgarter Tasten Spezialist wieder ein zu einem stimmungsvollen Konzert im BIX.

Dieser Abend hat das Potenzial in die Kategorie „da muss ich hin, komme was wolle“ eingeordnet zu werden.

Diese vier Musiker haben in dieser Konstellation so noch nie zusammen auf einer Bühne gestanden, jedoch birgt die musikalische Ausrichtung dieser Protagonisten ein hochkreatives Gemisch - Individualisten durch und durch.

Martin Meixner ist mit seinem virtuosen, hochemotionalen Tasten-Spiel aus der deutschen Musikszene nicht mehr wegzudenken und Spiritus Rector dieser Konzertreihe. Dazu gesellt sich der Ausnahmetrompeter Matthias Schriefl mit Allgäuer Wurzeln, der in seinem musikalischen, multiinstrumentalen Schaffen Genregrenzen bewusst und humorvoll aushebelt.

Uli Röser, ebenfalls ein versierter Grenzgänger und „Preacher“ auf seinem Instrument, sowie Erwin Ditzner, einer der kreativsten deutschen Schlagzeuger, komplettieren dieses charakterstarke Quartett. Zusammen haben die beiden in den 2000er Jahren mit der Kult-Brassband „Mardi Gras.bb“ die halbe Welt bereist.

Da kann man nur sagen: Come in and feel the good vibes!

Besetzung: Matthias Schriefl (trp, Alphorn, tb; Uli Röser (try, Sousaphone); Erwin Ditzner (dr, perc); Martin Meixner (Hammond Organ, p, Melodica)