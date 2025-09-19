Martin Meixner Hammond Night

Mit der fünften Ausgabe "Hammond Night“ lädt der gefragte Stuttgarter Tasten Spezialist wieder ein zu einem stimmungsvollen Konzert im BIX.

Wenn die alten Röhren der Orgel glühen und sich der Leslie Speaker dreht dann werden wieder heiße Grooves zelebriert und neue Sound Welten kreiert. Das Motto heute lautet: “Pure Spirit of the moment“.

Das Ensemble um Martin Meixner, bestehend aus hochkarätigem Fachpersonal, wird wieder viel positive Vibes, erdige Grooves, mit Leidenschaft, Witz und Charme kredenzen – come in and feel the spirit.

Martin Meixner ist ein Teamspieler. Er ist nicht schuld daran, dass sein Spiel die Aufmerksamkeit auf sich zieht – er kann einfach zu viel, als dass es sich vermeiden ließe. Dieser Musiker bleibt nicht an der Oberfläche der Effekte. Nur an den Tasten zu röhren, genügt ihm nicht. Also geht er tiefer, und wenn er spielt, wird das Instrument zum Organismus: Er lockt aus ihm Klänge, die sonst nur das Stethoskop den Eingeweiden wilder Tiere ablauscht. Denn eine Orgel die immer nur faucht, ist schal wie ein eingesperrter Tiger, der immer nur brüllt. Und so brüllt und faucht Martin Meixners Orgel nicht nur, sie wimmert und schnurrt auch, spielt Spielchen, macht schöne Augen und packt dich schließlich doch am Hals.“ (Harald Ruppert)

Besetzung: Martin Meixner (org, keys); Dirk Blümlein (b); Daniel Mudrack (dr); Marko Mebus (trp)