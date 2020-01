Wenn die Röhren in der Hammond-Orgel zu glühen beginnen und das Horn im Leslie-Verstärker seine Pirouetten dreht, dann gibt es kein Halten mehr! Das ist nur ein Grund, warum der Stuttgarter Hammond-Spieler Meiner seinem neuen Trio den Namen "Matchtape" gegeben hat, was so viel bedeutet wie "Zündschnur" oder "Anzündband". Eine Anzünd-Band?

Gitarrist Jörg Teichert und Schlagzeuger Christian Huber sind die weiteren Hauptklang-Elemente in dieser Formation und vervollständigen das organische Triebwerk um Meixner. Dort eigene Sound, der sich in der Komposition das Jazz und Pop, frechen Melodien und erdigen Grooves entwickeln, versprüht richtig gute Laune und sorgt für enorme positive Energie und Schubkraft, die einlädt zum Abheben und Ankommen...

"Martin Meixner ist ein Teamspieler. Er ist nicht schuld dran, dass sein Spiel die Aufmerksamkeit auf sich zieht - er kann nur einfach zu viel, als dass er sich vermeiden ließe. Dieser Musiker bleibt nicht an der Oberfläche der Effekte. An den Tasten zu röhren, genügt ihm nicht. Also geht er tiefer, und wenn er spielt, wird das Instrument zum Organismus: Er lockt aus ihm Klänge, die sonst nur das Stethoskop den Eingeweiden wilder Tiere ablauscht. Denn eine Orgel, die immer nur faucht, ist schal wie ein eingesperrter Tiger, der immer nur brüllt. Und so brüllt und faucht Martin Meixners Orgel nicht nur, sie wimmert und schnurrt auch, spielt Spielchen, macht schöne Augen und packt Dich schließlich doch am Hals."

(Harald Huppert; Südkurier)