Martin Merckens – Religion im digitalen Zeitalter und die Zukunft des Menschen

Manche von uns haben die Zeit noch erlebt, in der es keine digitale Geräte gab, z.B. Computer und Smartphones. Andere, die Jüngeren, kennen diese Zeit aus eigener Anschauung nicht. Die technische Entwicklung hat sich mit der Digitalisierung enorm beschleunigt.

Menschen waren früher Jäger und Sammler, heute sammeln wir Daten, »jagen« nach ihnen, »füttern« Maschinen damit und programmieren sie so, dass sie selbst zu Jägern und Sammlern nach Informationen werden. Als ob wir eine neue Welt schaffen wollen und uns Vorteile erhoffen. Es verändert das Verhalten der Menschen: Die Teilhabe und das Vermehren des Datenvolumens ist es, was schon der eigentliche Sinn des Lebens vieler Menschen ist und zur Religion erhoben wird. Bald reden wir nur noch vom datenzentrierten Weltbild. Es gibt nichts, was sich nicht auf Daten reduzieren lässt – oder doch?

