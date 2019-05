In der zweiten Liga ziemlich weit vorn – so lässt sich der Maler Martin Monnickendam (1874 bis 1943) hinsichtlich seiner Bedeutung in die Riege der niederländischen Maler einordnen. Knapp hinter van Gogh, Rembrandt und Vermeer ist dies als Auszeichnung zu verstehen. Gewirkt hat der gebürtige Amsterdamer Monnickendam auch in Rothenburg ob der Tauber und mehrere pittoreske Landschaftsbilder und Stadtansichten auf Aquarellen, Pastellen und Zeichnungen verewigt, die vom 14. April 2019 bis 15. September 2019 zusammen mit Ölbildern Monnickendams im RothenburgMuseum zu sehen sein werden. Die Werke zeigen Blicke über das Taubertal auf den Landschaftsgarten an der Kobolzeller Kirche oder Darstellungen des St. Georgsbrunnen am Marktplatz von Rothenburg ob Tauber. Vor Ort war Monnickendam an der Tauber 1922.