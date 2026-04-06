Martin Moro ist ein Meister der leisen Töne. Seit mehr als 30 Jahren auf Bühnen im In- und Ausland unterwegs, zählt er zu den festen Größen der heimischen Folk- und Bluesszene.

Der Grazer Musiker gehört international zu den virtuosesten Fingerstyle-Gitarristen und versteht es wie kaum ein anderer, technische Brillanz mit eingängigen Melodien zu verbinden: akustische Musik für Herz und Hirn – geprägt von leidenschaftlichem Gitarrenspiel, berührendem Gesang und einer guten Portion Humor.

Ein Gitarrenabend aus der Feinkostabteilung!