Martin Moro

Kulturforum Schorndorf Arnoldstraße 1, 73614 Schorndorf

Martin Moro ist ein Meister der leisen Töne. Seit mehr als 30 Jahren auf Bühnen im In- und Ausland unterwegs, zählt er zu den festen Größen der heimischen Folk- und Bluesszene. 

Der Grazer Musiker gehört international zu den virtuosesten Fingerstyle-Gitarristen und versteht es wie kaum ein anderer, technische Brillanz mit eingängigen Melodien zu verbinden: akustische Musik für Herz und Hirn – geprägt von leidenschaftlichem Gitarrenspiel, berührendem Gesang und einer guten Portion Humor.

Ein Gitarrenabend aus der Feinkostabteilung!

Info

Kulturforum Schorndorf Arnoldstraße 1, 73614 Schorndorf
Konzerte & Live-Musik
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