Martin O.: "Super Looper"

Der Schweizer Martin O. bringt mit seinem Programm „Super Looper“ ein einzigartiges Live-Erlebnis auf die Bühne.

Mit seiner Stimme, seinem Loop-Gerät und grenzenloser Unterhaltungsfreude entführt Martin O. sein Publikum auf eine leidenschaftliche Reise hin zu verschiedenen Klängen und melodischen Soundfarben aus aller Welt. Und noch mehr: Martin O. spielt meisterhaft mit Worten, nimmt spontane Impulse aus dem Publikum und verwandelt sie in humorvolle Geschichten.

Kein Abend gleicht dem anderen: Was anfangs eine beiläufige Bemerkung war, wird plötzlich zu einem Chanson, und ein Lachen aus dem Saal kann im nächsten Moment einen Beatboxing-Ohrwurm hervorbringen. Martin O. verwebt Harmonien, Rhythmus und Wortwitz zu einem mitreißenden, unterhaltsamen Gesamtkunstwerk voller Entertainment.

Im Programm „Super Looper“ treffen Vielschichtigkeit und Virtuosität auf Humor und Spontanität. Wer Musik nicht nur hören, sondern erleben will, sollte sich „Super Looper“ nicht entgehen lassen!