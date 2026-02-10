Martin Piekar: Vom Fällen eines Stammbaums

Im Rahmen der Abschlussveranstaltung des WORTSTATT-Schreibwettbewerbs „Sprache ist schön, weil …“ liest der Schriftsteller Martin Piekar aus seinem Debütroman Vom Fällen eines Stammbaums.

Darin erzählt er von Marcin, der als Kind in den 1980er Jahren mit seiner Mutter aus Polen nach Deutschland kommt. Während die Mutter hart als Altenpflegerin arbeitet und zunehmend im Alkohol Zuflucht sucht, versucht Marcin, mit Videospielen, Nu Metal und Gedichten herauszufinden, wer er ist und hier in Deutschland sein kann. In dieser Spannung leben die beiden miteinander und gegeneinander. Als die alternde Mutter schwer erkrankt und Marcin sie pflegt, offenbart sich die Familiengeschichte in Gänze: eine Lebenserzählung zwischen Anekdote und Abgrund. Piekar erzählt von Migration und Herkunft und von den Spuren, die Krieg über Generationen hinweg hinterlässt.

Martin Piekar, geboren 1990, lebt als Schriftsteller, Lyriker und Lehrer in Frankfurt am Main und bringt seine Texte ebenso gerne auf die Bühne wie aufs Papier. Er veröffentlichte drei Lyrikbände: Bastardecho (2014), Amokpervers (2018) und zuletzt Livestream & Leichen (2023). Bei den 47. Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt wurde er mit dem KELAG-Preis und dem BKS Bank-Publikumspreis ausgezeichnet. Für das Manuskript seines Debütromans erhielt er 2024 den Robert-Gernhardt-Preis und wurde 2025 für den Alfred-Döblin-Preis nominiert. Mit Vom Fällen eines Stammbaums ist Piekar außerdem für den aspekte-Literaturpreis und den Harbour Front Debütpreis nominiert.

Die Lesung wird moderiert von Literaturhausleiter Dr. Anton Knittel und der Eintritt ist frei. Zuvor werden ab 15:30 Uhr die drei Gewinner sowie die anderen Teilnehmer des WORTSTATT-Schreibwettbewerbs „Sprache ist schön, weil …“ gewürdigt. Der Schreibwettbewerb war ein Beitrag zum Literatursommer 2026, der von der Baden-Württemberg Stiftung gefördert wurde.