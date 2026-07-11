Martin Rütter "SCHLUSS! AUS! Warm up!"

Die neue und letzte Live-Tour von und mit Martin Rütter

Er ist der Dogfather. Der Hundeskanzler. Der Mann für alle Felle. Martin Rütter. Und jetzt ist er endlich wieder da – um Abschied zu nehmen. Denn nach 30 Jahren im permanenten Einsatz für die Verständigung von Zwei- und Vierbeinern, mehr als 6.500 gekitteten Mensch-Hund-Beziehungen, tausenden TV-Stunden und fünf Live-Tourneen, fällt der Vorhang nun zum allerletzten Mal.

„SCHLUSS! AUS!“, wenn der Name zum (Live-)Programm wird.

Martin Rütter, die Eminenz der internationalen Hundeszene dreht ein allerletztes Mal die richtig große Runde, um danke zu sagen – und natürlich – um noch mal so richtig einen rauszuhauen. Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss.

Auch diesmal wieder fundiert informativ, erbarmungslos ehrlich. Und vor allem richtig lustig.